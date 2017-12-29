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Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı

İstiklal Marşı’nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 81. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından düzenlenen konferansla anıldı

29 Aralık 2017, Cuma 10:03
Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı
Veterinerlik Fakültesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında "Mehmet Akif Ersoy Perspektifinden Günümüz Sorunlarına Çözümler" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof Dr. Abdullah İnci, "Mehmet Akif Ersoy ilk sivil veterinerlik okulundan mezun olmuş ve veteriner hekim olarak yurdun değişik bölgelerinde 20 yıl çalışmış bir meslektaşımızdır. Diğer yandan Mehmet Akif Ersoy dünyada milleti için İstiklal Marşı yazmış tek veteriner hekimdir. Bunun içinde biz veteriner hekimler, bu müstesna meslektaşımızla her daim gurur duyuyoruz" dedi.

 
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