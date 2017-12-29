Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı

Senim Tanay

Veterinerlik Fakültesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamındakonulu bir konferans düzenlendi.Konferansın açılış konuşmasında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof Dr. Abdullah İnci, "Mehmet Akif Ersoy ilk sivil veterinerlik okulundan mezun olmuş ve veteriner hekim olarak yurdun değişik bölgelerinde 20 yıl çalışmış bir meslektaşımızdır. Diğer yandan Mehmet Akif Ersoy dünyada milleti için İstiklal Marşı yazmış tek veteriner hekimdir. Bunun içinde biz veteriner hekimler, bu müstesna meslektaşımızla her daim gurur duyuyoruz" dedi.