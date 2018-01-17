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Mehmet Ali Birand'ı özlemle anıyoruz

POSTA gazetesi eski başyazarı Mehmet Ali Birand, aramızdan ayrılalı 5 yıl oldu. Duayen gazeteci ve televizyoncu Birand, İstanbul Anadolu Hisarı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı

17 Ocak 2018, Çarşamba 13:53
Mehmet Ali Birand'ı özlemle anıyoruz
Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand ölümünün 5'inci yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları, dostları ve meslektaşları katıldı.



Birand’ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.




 

CEMRE BİRAND: SABAHLARI RESMİNE 'GÜNAYDIN' DİYORUM


Anma katılanlara teşekkür eden Cemre Birand, "5 yıl oldukça gri geçti. Onun bıraktığı habercilik anlayışı yok oldu. Onlara çok üzülüyorum. Sabahları resmine 'Günaydın' diyorum. Gece ’İyi geceler’ diyorum. Onu çok sık anıyoruz. Çünkü çok sık anılacak bir yer bıraktı, hepimizin hayatında" dedi.





 


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