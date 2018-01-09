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Mehmet Ali Erbil'den 11880'e dava! (Yayını durdurun...)

Şovmen Mehmet Ali Erbil, sözleşmesi bitmesine rağmen 11880 reklamının yayınlanmaya devam edildiği gerekçesiyle haberleşme şirketine tazminat davası açtı

09 Ocak 2018, Salı 15:58
Mehmet Ali Erbil'den 11880'e dava! (Yayını durdurun...)
Mehmet Ali Erbil rol aldığı 'Bilinmeyen numaralar 11880' reklamının sözleşme süresi bitmesine rağmen kanallarda dönmesi nedeniyle BN Telekom Haberleşme Tic. A.Ş.'ye dava açtı.

Mehmet Ali Erbil'in avukatları, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dilekçe sunarak, sözleşme tarihinin geçmesine rağmen Mehmet Ali Erbil 'in ses, görüntü ve isminin reklam şirketi tarafından haksız ve kötü niyetli bir şekilde kullanıldığı gerekçesiyle haberleşme şirketinin 390 bin TL ve mahkemenin belirlediği tutarda zararın tazminat olarak ödemesi istendi.

İstanbul 2.Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Mehmet Ali Erbil ile firma yöneticileri katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, duruşmada tanıklar dinlendi 

Davacı Mehmet Ali Erbil'in tanık olarak ifade veren asistanı Şule Perim Özgeldi, dava konusu sözleşmenin 29 Aralık 2015'te imzalandığını, sözleşme süresi bittikten sonra reklam filminin yayınlanmaya devam ettiğini söyledi.

''YAYINI DURDURMALARINI SÖYLEMEME RAĞMEN DEVAM ETTİLER''

Tanık Şule Perim Özgeldi, ''Karşı tarafa yayını durdurmalarını söylememe rağmen yayın devam etti. Sözleşmenin uzatılmasına yönelik şirket yetkilileriyle görüşmemiz olmadı'' dedi.

''REKLAMI DURDURUN' DİYE BİR UYARI GELMEDİ''

Davalı firmanın reklam işleriyle ilgilendiğini kaydeden tanık Levent Havuzlu ise ''Sözleşmenin bitmesine 2 ay kala reklamın yayınlanmasının uzatılması konusunda yeni bir sözleşme imzalanması için maddelerin derlenip toparlanması konusunda onaylaşıldı. Bu arada süreç de geçti. Biz süre az kaldığı için imzaları atalım dedik. En son aşamada anlaştık, hukuka devrettik. Hukukun karşılıklı imzalanmasını beklerken, mahkeme çağrısı geldi. Sürecin geçtiğinin farkındaydık. Bu ilişki ve iyi niyetten dolayı böyle bir şeyin olabileceği aklımızın ucundan geçmedi. Reklamı durdurun şeklinde herhangi bir uyarı olmadı'' diye konuştu.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi.

(İHA)


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