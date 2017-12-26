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Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevin Şimşek: Adını duymak istemiyorum!

Mehmet Ali Erbil'den hamile kalan ve ardından bebeği aldıran Nevin Şimşek önceki akşam bir kız arkadaşı ile Beyoğlu'ndaydı

26 Aralık 2017, Salı 07:23
Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevin Şimşek: Adını duymak istemiyorum!
Şarkıcı Nevin Şimşek (27) geçen Eylül’de sevgilisi Mehmet Ali Erbil’den (62) hamile kalmıştı. Ama Mehmet Ali Erbil istemeyince bebeğini aldırmış, ilişkiye de nokta koymuştu.

Nevin Şimşek 2.5 ay sonra ortaya çıktı. Beyoğlu’ndaki Şehir Meyhanesi’nde eğlendi. Mehmet Ali Erbil’e dair sorulara “Artık o şahsın ismini anmak da duymak da istemiyorum” yanıtını verdi. 


NE OLMUŞTU?


Mehmet Ali Erbil'den 6.5 haftalık hamileyken bebeğini aldıran Nevin, o süreci şöyle anlatmıştı:

Mehmet Ali bana 'Maddi durumum iyi değil. Oğlum Ali Sadi'nin geçen ayki nafakasını bile ödeyemedim. Zaten yazdan yaza çalışıyorum. Çocuğu aldır ilişkimiz eskisi gibi devam etsin' dedi. Sonra kardeşi Mustafa Erbil evime kadar gelip 'Mali senin 1 senelik kiranı ödeyecek, bebeği aldır' dedi. Maddi olarak gerçekten zor durumdayım. Single'ı bile kredi çekip yaptım. O yüzden kabul ettim. 1 yıllık kiram 35 bin TL. Hamile olduğumu 30 Ağustos'ta öğrenmiştim, adına Zafer Bayramı'ndan dolayı Zafer koyacaktım. Ama bebeği aldırdım. Yanımda Mustafa Erbil vardı. Kürtaj sonrası Mehmet Ali'yi görüntülü arayıp 'Zafer artık yok' deyip karşılıklı kahkahalar attılar. Arabanın arka koltuğunda Mustafa Erbil elime 5 bin dolar (17 bin TL) sıkıştırdı. O gün Mehmet Ali'nin evine gittim ama o yoktu. Bir daha da telefonlarıma çıkmadı.

Mehmet Ali erbil ise Nevin için şu sözleri söylemişti:

"İki, üç kez görüştüğüm insandan ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım, böyle bir şey yaşamam da. Ama daha önceki çocuklarım seviden doğmuş parçalarım. İş başka raddeye geldi 2. el arabaya kadar istediler benden. 260 bin TL değerinde. Nevin hamileliği sonlandırdı."

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