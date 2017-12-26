Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevin Şimşek: Adını duymak istemiyorum!



NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil: Nevin benden 260 bin TL istedi

Elif Bayram

Şarkıcı(27) geçen Eylül’de sevgilisi(62) hamile kalmıştı. Ama Mehmet Ali Erbil istemeyince bebeğini aldırmış, ilişkiye de nokta koymuştu.Nevin Şimşek 2.5 ay sonra ortaya çıktı. Beyoğlu’ndaki Şehir Meyhanesi’nde eğlendi. Mehmet Ali Erbil’e dair sorulara “Artık o şahsın ismini anmak da duymak da istemiyorum” yanıtını verdi.Mehmet Ali bana 'Maddi durumum iyi değil. Oğlum Ali Sadi'nin geçen ayki nafakasını bile ödeyemedim. Zaten yazdan yaza çalışıyorum. Çocuğu aldır ilişkimiz eskisi gibi devam etsin' dedi. Sonra kardeşi Mustafa Erbil evime kadar gelip 'Mali senin 1 senelik kiranı ödeyecek, bebeği aldır' dedi. Maddi olarak gerçekten zor durumdayım. Single'ı bile kredi çekip yaptım. O yüzden kabul ettim. 1 yıllık kiram 35 bin TL. Hamile olduğumu 30 Ağustos'ta öğrenmiştim, adına Zafer Bayramı'ndan dolayı Zafer koyacaktım. Ama bebeği aldırdım. Yanımda Mustafa Erbil vardı. Kürtaj sonrası Mehmet Ali'yi görüntülü arayıp 'Zafer artık yok' deyip karşılıklı kahkahalar attılar. Arabanın arka koltuğunda Mustafa Erbil elime 5 bin dolar (17 bin TL) sıkıştırdı. O gün Mehmet Ali'nin evine gittim ama o yoktu. Bir daha da telefonlarıma çıkmadı."İki, üç kez görüştüğüm insandan ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım, böyle bir şey yaşamam da. Ama daha önceki çocuklarım seviden doğmuş parçalarım. İş başka raddeye geldi 2. el arabaya kadar istediler benden. 260 bin TL değerinde. Nevin hamileliği sonlandırdı."