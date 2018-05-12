Mehmet Ali Erbil: Yeniden evlenmek istiyorum



MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİKLERİ

HT Magazin'in haberine göre, bulundukları mekândan tek başına ayrılan şovmen, muhabirlerin “Yalnızlıktan sıkılmadınız mı? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “İnşallah, çok istiyorum. Allah bana o günleri de göstersin” yanıtını verdi.Oysa geçen Eylül’de hamile bıraktığı sevgilisi Nevin Şimşek ile evlenmemiş, bebeği de aldırtmıştı. 61 yaşındakibu zamana kadar 5 kez evlendi.1980 de ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı. Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten 16 Nisan 1982 da Sezin ismini verdiği bir kızı oldu. Daha sonra 1985 de boşandığıile bir kez daha evlendi.Mehmet Ali Erbil daha sonra mankenile 20 ağustos 1989 da evlendi. Şovmenin ondan da 2 Aralık 1995'te Yasmin adını verdikleri bir kızı oldu. Ve evlendikten yedi yıl sonra 1996'da boşandılar.dördüncü kez nikah masasına 2001'de oturduğunda bu kez yanındavardı. Ama bu evlilik de uzun sürmedi.1,5 yılda 2003 boşandılar.son olarak (Beşinci )Tuğba Coşkun ile 30 nisan 2005'de evlendi. 3 Temmuz 2006'da Ali Sadi adını verdikleri bir çocukları oldu. 2011'de boşandılar.