Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Mehmet Ali Erbil: Yeniden evlenmek istiyorum

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de yemek yedi

12 Mayıs 2018, Cumartesi 12:26
Mehmet Ali Erbil: Yeniden evlenmek istiyorum
HT Magazin'in haberine göre, bulundukları mekândan tek başına ayrılan şovmen, muhabirlerin “Yalnızlıktan sıkılmadınız mı? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “İnşallah, çok istiyorum. Allah bana o günleri de göstersin” yanıtını verdi.

Oysa geçen Eylül’de hamile bıraktığı sevgilisi Nevin Şimşek ile evlenmemiş, bebeği de aldırtmıştı. 61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil bu zamana kadar 5 kez evlendi.

Mehmet Ali Erbil 6'ıncı kez evlenmek istiyorMehmet Ali Erbil 6'ıncı kez evlenmek istiyor


MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİKLERİ


Mehmet Ali Erbil, 1980 de ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı. Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten 16 Nisan 1982 da Sezin ismini verdiği bir kızı oldu. Daha sonra 1985 de boşandığı Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile bir kez daha evlendi.

Mehmet Ali Erbil daha sonra manken Nergis Kumbasar ile 20 ağustos 1989 da evlendi. Şovmenin ondan da 2 Aralık 1995'te Yasmin adını verdikleri bir kızı oldu. Ve evlendikten yedi yıl sonra 1996'da boşandılar.

Mehmet Ali Erbil dördüncü kez nikah masasına 2001'de oturduğunda bu kez yanında Sedef Altuntaş vardı. Ama bu evlilik de uzun sürmedi.1,5 yılda 2003 boşandılar.

Mehmet Ali Erbil son olarak (Beşinci )Tuğba Coşkun ile 30 nisan 2005'de evlendi. 3 Temmuz 2006'da Ali Sadi adını verdikleri bir çocukları oldu. 2011'de boşandılar.


Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevin Şimşek bombayı patlattı!Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevin Şimşek bombayı patlattı!
Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi (Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve sevgilileri)Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi (Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve sevgilileri)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mirkelam: Görünmez olsam banka soyardım

Mirkelam: Görünmez olsam banka soyardım
Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız
Burçin Terzioğlu'ndan İlker Kaleli'ye romantik mesaj

Burçin Terzioğlu'ndan İlker Kaleli'ye romantik mesaj
Engin Hepileri: 4,5 aydır dünyaya haykırasım var!

Engin Hepileri: 4,5 aydır dünyaya haykırasım var!
Söz yazarı Ahmet Kaçar vefat etti

Söz yazarı Ahmet Kaçar vefat etti
Hande Yener'den Hadise'ye gönderme: Şampiyon benim!

Hande Yener'den Hadise'ye gönderme: Şampiyon benim!
Kraliyet ailesini Yunanistan'da Türk kızı karşıladı

Kraliyet ailesini Yunanistan'da Türk kızı karşıladı
Rüzgar Erkoçlar: Cinsel rollerimiz eşitliğimizin önüne geçemez

Rüzgar Erkoçlar: Cinsel rollerimiz eşitliğimizin önüne geçemez
Müjde Ar 36 yıl sonra intikam aldı

Müjde Ar 36 yıl sonra intikam aldı
Hazal Filiz Küçükköse hızlı çıktı

Hazal Filiz Küçükköse hızlı çıktı
Benden Duymuş Olmayın

Benden Duymuş Olmayın