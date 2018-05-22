Mehmet Ali İşgören 7 yıldır 'sözde nikah' kıyıyor

İstanbul’da yaşayan Mehmet Ali İşgören’in düğün organizasyon şirketi var. İşgören 7 yıldır resmi nikâhlarını düğünden önce kıydıran çiftlerin düğünlerinde göstermelik nikâh kıyıyor. Çiftlerin bir kısmı eğlence olsun diye, bir kısmı ise ailelerinden gizli kıydırdıkları nikahlarını düğünlerinde göstermelik de olsa tekrarlamak amacıyla bu tercihte bulunuyor.

ÜÇ KİŞİLİK EKİP

İşgören şunları anlattı: “Çiftlerden böyle bir talep gelince, ‘Neden olmasın’ dedim ve başladım. Göstermelik nikâhları ilk başta kendim kıyıyordum. Sonra talep artınca üç kişilik bir ekip olduk. Düğünden önce resmi nikahları kıyılmış ama düğünlerinde de göstermelik nikâh isteyenlere hizmet veriyoruz. Çiftler göstermelik nikâhta istedikleri gibi davranabiliyor.

‘Hayır’ diye espri yaptıklarında nikâhı terk eden bir memur olmuyor. Katıldığım törenlerde, çiftler o güne dair güzel bir anı bırakmak için böyle bir yolu tercih ediyor. Sorularıma istedikleri cevapları veriyorlar. Zaten çiftlerle, masada hangi esprilerin yapılacağını konuşuyoruz. Yetiştirdiğim iki arkadaşım daha profesyonel hareket ediyor. Çünkü onlar ailelerinden gizli nikahlanmış çiftlerin göstermelik nikâhlarını kıyıyor ve kimseye bir şey belli etmemek için gerçek bir nikâh memuru gibi davranıyorlar.”

"ÜNLÜ İSİMLER İÇİN DE YAPTIK"

Türkiye’nin birçok yerindeki çiftlerin sözde nikâh kıydırmak için kendilerini aradıklarını belirten İşgören şöyle konuştu: “Bir çok kesimden sözde nikâh için talep alıyoruz. Yedi yıl içinde bir çok ünlü ismin de sözde nikâhını kıydık. Bir sezonda sadece ben 100-150 arasında sözde nikâh kıyıyorum. İstanbul’da kıydığımız sözde nikâhlarda 350 TL tören parası ve ulaşım bedeli alıyoruz. Nikâh şehir dışında olacaksa fiyat artıyor. 450 lira nikâh parasının yanı sıra yol ve yeme içme masrafını da çiftler karşılıyor. Şimdiye kadar aldığımız en yüksek meblağ 1500 liraydı.”

Milliyet