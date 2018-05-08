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Mehmet Aslan’ın evi kurşunladı

Mehmet Aslan’ın Beykoz’daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Olayın, kimsenin olmadığı sırada meydana geldiği anlaşılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı
 

08 Mayıs 2018, Salı 23:51
Mehmet Aslan’ın evi kurşunladı
Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evine, pazar günü motosikletle gelen kasklı 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği ortaya çıktı.

YATAK ODASINI HEDEF ALMIŞLAR


Seyahatte olan Mehmet Aslan, bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdi. Polis, olay yerine gelerek güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin evin yatak odasını hedef alarak ateş ettikleri görüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil incelemesi yapıyor. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan ifade için emniyete davet edildi.

Bu arasında Mehmet Arslan İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alıyor.

"ÖLÜMDEN ÖTE KÖY YOK"


İfade verdikten sonra emniyet önünde açıklama yapan Mehmet Aslan, "Emniyetten arkadaşlarımız geldiler gerekli tahkikatı başlattılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve polisine güvenimiz sonsuz. Bunu kim yaptıysa onlar açığa çıkartırlar. Ama bu kimler tarafından yapıldıysa şunu bilsinler: Ölümden öte köy yok. Anamız babamız boşuna ismimizi Mehmet koymadı. Biz bu ülkeyi ölümüne sevdik. Biz ne korkuyoruz, ne yılıyoruz, ne vazgeçiyoruz. Bunca arkadaşla Türkiye'ye hepimiz inanıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar, ne olursa olsun bu ülkenin iyiliği için, Türk milletinin bekası için, geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye iyi olacak. Allah herkesin yolunu açık etsin. " dedi.
 


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