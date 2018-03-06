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Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!

Star TV'de ekrana gelen Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son bölümünde Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar arasında yaşanan diyaloglar sosyal medyada gündem oldu. Hülya Avşar, programında 'Erkek çalışsın kadın evde otursun.' deyince Mehmet Aslantuğ 'Kadının üretime girmesi lazım. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor.' diyerek cevap verdi

06 Mart 2018, Salı 09:51
Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!
Hülya Avşar'ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı. Hülya Avşar "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.

MEHMET ASLANTUĞ: KADININ ÜRETİME GİRMESİ LAZIM

Mehmet Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt verdi.

HÜLYA AVŞAR: ERKEK EGEMENLİĞİ GÜZEL BİR DUYGU

Hülya Avşar ise kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuştu.



MEHMET ASLANTUĞ: KADIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ERKEĞİN ELİNE BIRAKMAMALI

Mehmet Aslantuğ ise "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık verdi.

Hülya Avşar ise "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" sözleriyle devam etti.

Mehmet Aslantuğ ise şöyle yanıt verdi: "Bunu şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"

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