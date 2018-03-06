Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!

MEHMET ASLANTUĞ: KADININ ÜRETİME GİRMESİ LAZIM

HÜLYA AVŞAR: ERKEK EGEMENLİĞİ GÜZEL BİR DUYGU

MEHMET ASLANTUĞ: KADIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ERKEĞİN ELİNE BIRAKMAMALI

Mehmet Aslantuğ: Atatürk'e layık bir rol almadan bu hayata veda etmek istemem

Selami Şahin'in 32 yıllık eşi Didem Şahin'den olay yaratacak sözler!

Hülya Avşar, kürküm gerçek diyerek kameralara gösterdi

Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım

Çiğdem Saltık

'ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı."Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt verdi.ise kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuştu.ise "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık verdi.ise "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" sözleriyle devam etti.ise şöyle yanıt verdi: "Bunu şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"