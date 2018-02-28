Mehmet Aslantuğ'un seti



'ONA DA SELÇUKLU KOSTÜMÜ HAZIRLATTIK'



DİRİLİŞ KARATAY 9 MART'TA VİZYONDA

Mehmet Aslantuğ: Atatürk'e layık bir rol almadan bu hayata veda etmek istemem

Kerem Alışık, Mehmet Aslantuğ ile dertleşti

Direniş Karatay filmi iddialı geliyor! Kadroda Mehmet Aslantuğ da var

Elif Bayram

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğullarıailesinin izinden yürüyor. Lise son sınıf öğrencisi genç, sinemaya merak sardı. Kamera önünde olmak yerine kamera arkasını tercih eden Can Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda babasının başrolü üstlendiğifilminin Konya’daki setindeydi.Oğluyla unutulmaz bir set ortamı yaşadıklarını söyleyenğ, “Biraz havaya girmesi için ona da özel bir Selçuklu kostümü hazırlattık. Ama Can’ın kamera önünde olmak gibi bir isteği yok. Kendisi kamera arkasını, yani işin mutfağını seçti. Bu konuda ona yürekten destek veriyorum” dedi.sette konuk olmakla kalmadı, kamera arkasını da görüntüledi. O görüntülerden hazırlanacak belgesel, filmin DVD’sinde yer alacak. Selahattin Sancaklı’nın yönettiği, Mehmet Aslantuğ’un başrolleri Fikret Kuşkan ve Yurdaer Okur ile paylaştığı “Diriliş Karatay” 9 Mart’ta vizyona girecek.