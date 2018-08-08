Mehmet Aurelio, İspanya 2.Lig ekibi Cornella'nın başına geçti. Ülkemizde uzun yıllar futbol oynayan ve Türk vatandaşlığına da geçen Brezilyalı isim Mehmet Aurelio sürpriz bir transfere imza attı.

CORNELLA'NIN FUTBOL DİREKTÖRÜ OLDU

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Aurelio'nun yeni takımı herkesi şaşırttı. Mehmet Aurelio, İspanya 2.Lig ekibi Cornella'nın futbol direktörü oldu.

Şu anda İspanya'da bulunan Aurelio'nun altyapıya önem veren ve son olarak Jordi Alba gibi yeteneği dünya futboluna kazandıran Cornella'da göreve başladığı öğrenildi.

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