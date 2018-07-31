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Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin Karagümrük'te

Karagümrük, Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin'i de renklerine kattı.

31 Temmuz 2018, Salı 14:52
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Oktay Derelioğlu ile yollarını ayıran Karagümrük, Süleyman Hurma önderliğinde flaş transferlerine devam ediyor.

İstanbul ekibi, son olarak golcü futbolcu Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin'i renklerine kattı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Karagümrük'ün bu yaz yaptığı transferler şöyle:

Sanharib Malki 

Mehmet Batdal

Turgut Doğan Şahin 

Benjamin Fuchs

Kutay Yokuşlu

Yiğit İncedemir 

Selçuk Alibaz

Erkan Sancar

Emre Oral

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