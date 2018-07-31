Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin Karagümrük'te
Karagümrük, Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin'i de renklerine kattı.
Oktay Derelioğlu ile yollarını ayıran Karagümrük, Süleyman Hurma önderliğinde flaş transferlerine devam ediyor.
İstanbul ekibi, son olarak golcü futbolcu Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin'i renklerine kattı.
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Karagümrük'ün bu yaz yaptığı transferler şöyle:
Sanharib Malki
Mehmet Batdal
Turgut Doğan Şahin
Benjamin Fuchs
Kutay Yokuşlu
Yiğit İncedemir
Selçuk Alibaz
Erkan Sancar
Emre Oral