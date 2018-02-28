Mehmet Dede tıklanma rekoru kırıyor

'BU SİSTEMİ BOZACAĞIZ'

Mine Bozkurt

Büyükorhan'ın Danaçalı Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Mehmet Uğur, geçen pazar günü Ak Parti Bursa il kongresi sebebiyle'ı karşılamaya gitti.Mehmet Dede, cumhurbaşkanına olan sevdasını ve vatana olan sevdasına kendi üslubuyla dile getirdi. "Tarihin kalbi Bursa'da atar, altında 70 bin evliya yatar. Dünyaya tekrar hakim olalım... Ecdadımız 3 kıtaya hakim olmuş. Bu sistemi bozacağız, gâvurların oyununu bozacağız" diyen Uğur'un konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.