Mehmet Demirkol: 5-0 çok da kötü değil



GÖKHAN FORMSUZ

2. MAÇTAN GALİBİYET BEKLİYORUM

5 ÇOK DA KÖTÜ DEĞİLMİŞ GİBİ...

İdil Janet Demiray

Spor yazarı ve yorumcusuın 5-0'lık mağlubiyeti ile sona erenmaçını değerlendirdi.İşte Demirkol'un açıklamalarından satır başları...'Maçtan önce Bayern kırmızı kart görse diye düşünürken, tam tersi oldu. Caner, Atiba... Korkunç hatalar bunlar. Endişe ettiğim yer Vida. Henüz onun takıma uyum sağlamadığını düşünüyorum. Medel orada olabilirdi. Medel orta sahaya geçince Oğuzhan olabilirdi.Konya maçında girer girmez yenilen golün Vida'nın girmesi ve uyum sorunu olduğunu düşünüyorum.Vagner Love eğer Talisca Konyaspor maçında iki pası gole çevirse onu daha çok konuşurduk.Caner ve Adriano beklerine itirazım yok Gökhan Gönül'ün son performansı açısından. Caner'in Şampiyonlar Ligi geçmişi daha iyi. Bu üçlü arasında en formsuz olan Gökhan...Şenol Hoca savunma göbeğiyle niye bu kadar oynuyor, anlamıyorum. Medel geriye gidiyor, sonra Tosic giriyor.2. maçtan bir galibiyet beklemeliyiz, Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar. Tur tabii ki çok zor ama 1-0 da olsa beklediğim bir galibiyet.Bayern Münih hiç durmayan bir takım. Öyle olunca 5 çok da kötü değilmiş gibi. Hiç oynayamadık yani. Pepe'nin isyanı...Hoca bir şey anlatmaya çalışıyor. Fabri ve Babel dönüp bakmıyor bile. Üzerine analiz yapılması çok zor bir maç.Coman çok formda. Çok hızlı bir oyuncu. Bayern daha güçlü bir takım çıkardığını düşünüyorum. Defansif olduğunu düşünmüyorum. Martinez dışında herkes hücumcu aslında. Sanki Heynckes daha çok bu kupayı istiyor gibi gözüktü bana. Sanki emeklilik ikramiyesi istiyor gibi.