Mehmet Dinçerler: Evlenip baba olmak istiyorum

Hello dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. “İlk kez 20 yaşında aşık oldum. 6 yıl sürdü. Ama elini bile tutmadım. Zaten toplam 5 kere gördüm. Hep uzaktan sevdim. Çünkü birbirimize iyi gelmeyeceğimizi biliyordum” dedi.29 yaşındakişöyle konuştu: “Hayatıma girecek kişinin yaşam tarzının bana uyması gerekiyor. Bir kadının duruşuna, zekasına, fikirlerine aşık olurum. Fiziksel ve tensel aşk geçicidir. Sevilmediğimi hissettiğim an giderim. Artık evlenmek istiyor ve bir an önce baba olmanın hayalini kuruyorum.” Genç kızların gözdesi olan Mehmet Dinçerler’in Instagram’da 96 bin takipçisi var.“15’imde tam 120 kiloydum. 17 yaşımda boksa başladım, 40 kilo verdim. Hâlâ haftanın 5 günü spor yapıyorum” diyor.