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Mehmet Dinçerler: Evlenip baba olmak istiyorum

İş adamı Burhan Dinçerler’in oğlu, Gloria Jeans kafe zincirinin patronu Mehmet Dinçerler geçen Eylül’de flört etmeye başladığı Hande Erçel’den Aralık’ta ayrılmıştı

Mehmet Dinçerler: Evlenip baba olmak istiyorum
Mehmet Dinçerler, Hello dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. “İlk kez 20 yaşında aşık oldum. 6 yıl sürdü. Ama elini bile tutmadım. Zaten toplam 5 kere gördüm. Hep uzaktan sevdim. Çünkü birbirimize iyi gelmeyeceğimizi biliyordum” dedi.


'KADININ ZEKASINA AŞIK OLURUM'


29 yaşındaki Mehmet Dinçerler şöyle konuştu: “Hayatıma girecek kişinin yaşam tarzının bana uyması gerekiyor. Bir kadının duruşuna, zekasına, fikirlerine aşık olurum. Fiziksel ve tensel aşk geçicidir. Sevilmediğimi hissettiğim an giderim. Artık evlenmek istiyor ve bir an önce baba olmanın hayalini kuruyorum.” Genç kızların gözdesi olan Mehmet Dinçerler’in Instagram’da 96 bin takipçisi var.


'15'İMDE TAM 120 KİLOYDUM'


Mehmet Dinçerler, “15’imde tam 120 kiloydum. 17 yaşımda boksa başladım, 40 kilo verdim. Hâlâ haftanın 5 günü spor yapıyorum” diyor.


NOT: Hande Erçel’in aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler, eski sevgilisi Ekin Mert Duymaz’ın arkadaşıydı.

Ancak dostluk bitti! <strong>Ekin Mert Daymaz </strong>aşk haberini basından öğrendi. Eski sevgilisini ve dostunu sosyal medya hesaplarından sildi.

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