Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Mehmet Ekici’nin dakikası 4320 Euro!

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak sürekli yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamadığı yıldız oyuncusu Mehmet Ekici, bu sezon 243 dakika sahada kalabildi. Yıllık 2.1 milyon Euro kazanan Ekici dakikada 4320 Euro kazandı!

Mehmet Ekici’nin dakikası 4320 Euro!
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelmek için geçtiğimiz sezon kadro dışı kalmayı göze alan ve sezon başında çok istediği Sarı-Lacivertli formayı giyen Mehmet Ekici, buna karşın sakatlıklarla boğuşmaktan dolayı formasına bir türlü kavuşamadı.

Topuk Yaylası kampının hemen ardından sakatlanan Ekici, yapılan tedavilere cevap vermesine karşın hazır olmadığı için sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk resmi maçı olan Sturm Graz deplasmanında forma giyemedi. Bu maçın ardından antrenmanda sakatlanan Ekici, 17 Eylül'deki Alanyaspor karşılaşmasına dek takımını yalnız bıraktı.
 

OYUNA GİRDİ VE SAKATLANDI


Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçını Alanyaspor'a karşı oynayan Mehmet Ekici, yedek başladığı mücadelede 32. dakikada sakatlanan Nabir Dirar'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak Ekici, bu karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak yerini Alper Potuk'a bıraktı.

Yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyunu tamamlayamayan Mehmet Ekici, bu maçın ardından Beşiktaş karşısında 45, bir sonraki hafta oynanan Akhisarspor mücadelesinde ise 90 dakika forma giydi. Akhisarspor karşılaşmasından sonra antrenmanda tekrar sakatlanan Mehmet Ekici, 4 hafta takımdan uzak kaldı. Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor karşısında mücadelenin son 11 dakikasında oyuna dahil olan gurbetçi futbolcu, bir sonraki hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kadroda kendisine yer buldu ancak maçta forma giyemedi.
 

KUPA MAÇINDA SAKATLANDI


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Adana Demirspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertlierin 6-0 kazandığı karşılaşmanın 51. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mehmet Ekici, bu maçın ardından oynanan 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Fenerbahçe'den yıllık 2.1 milyon Euro kazanan Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında 1 milyon 50 bin Euro kazandığı hesaplandığında, forma giydiği dakika başına 4 bin 320 Euro kazanmış oldu.

İHA
 
Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti

Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti
Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler

Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler
Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

Futbolcu Umut Bulut umreye gitti
Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Roberto Soldado kendini aştı

Roberto Soldado kendini aştı
Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!
Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı
Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler

Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler