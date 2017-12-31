Mehmet Günsür İstanbul-Roma arası 120 kez uçtu

''EŞİM ZEVKLE İZLİYOR''

Çiğdem Saltık

''Geçenlerde hesapladım, Şubat 2017'den bu yana Roma-İstanbul arası 120 kez yolculuk etmişim. Katerina da bu süre içinde 20 kez uçmuş.Uçak kazasında ölme ihtimalim gün geçtikçe artıyor. Bazen uçuş sırasında 'Ne tarafa gidiyordum?' diye kafam karışıyor. Hafta içi İstanbul, hafta sonları ise mutlaka Roma'dayım.''ile '' dizisindeki sevişme sahnelerine'ün 11 yıllık eşi, üç çocuğunun annesi'nun kızdığı konuşuluyordu.11 yıllık eşi, üç çocuğunun annesinun bu durumdan rahatsız olmadığını söylemişti.Oyuncu, ''Katerina'nın sevişme sahnelerini izlemediği, beni kıskandığı konuşuluyor. Bu çok komik. Çünkü eşim diziyi zevkle izliyor, beğeniyor, ekibi takdir ediyor. Ayrıca Serenay ile araları çok iyi'' demişti.