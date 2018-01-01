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Mehmet Günsür'ün Serenay Sarıkaya ve Nehir Erdoğan'la öpüşme rekoru

Fi dizisinde balerin Duru'yu canlandıran Serenay Sarıkaya ve Nilay rolündeki Nehir Erdoğan'la öpüşen Mehmet Günsür öpüşme rekoru kırdı

01 Ocak 2018, Pazartesi 10:34
Mehmet Günsür'ün Serenay Sarıkaya ve Nehir Erdoğan'la öpüşme rekoru
Fi dizisinin son bölümüne Mehmet Günsür’ün, Serenay Sarıkaya ve Nehir Erdoğan ile olan öpüşme sahnesi damga vurdu. Mehmet Günsür’ün canlandırdığı ‘Deniz’ karakteri eski ve yeni sevgilisi arasında kaldı. Hem Duru’nun (Serenay Sarıkaya) hem de  Nilay’ın (Nehir Erdoğan) aşkına karşılık verdi.


MEHMET GÜNSÜR: EŞİM DİZİYİ ZEVKLE İZLİYOR DEMİŞTİ


Mehmet Günsür 11 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi İtalyan Katerina Mongio’nun bu sahnelerden rahatsız olmadığını söyleyip “Eşim diziyi zevkle izliyor. Öpüşme sahneleri işimin parçası” demişti.

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"BİZDE SORUN OLMAZ"


Oyuncu Kerem Bürsin ile 2.5 yıldır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya “Sevgiliniz bu sahneleri kıskanmıyor mu?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Kerem de oyuncu. Biz profesyoneliz. Erkek arkadaşım işime asla karışmaz. Tersine destek olur.”

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Nehir Erdoğan ise 2  yıl evli kaldığı Ahmet Sesigürgil’den Ocak 2017’de boşandı. Ara verdiği oyunculuğa ‘Fi’ dizisiyle dönüş yaptı.

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