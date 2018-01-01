Mehmet Günsür'ün Serenay Sarıkaya ve Nehir Erdoğan'la öpüşme rekoru



MEHMET GÜNSÜR: EŞİM DİZİYİ ZEVKLE İZLİYOR DEMİŞTİ



"BİZDE SORUN OLMAZ"

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Mehmet Günsür İstanbul-Roma arası 120 kez uçtu

Yaşar Can

dizisinin son bölümüne’ün, Serenay Sarıkaya ve Nehir Erdoğan ile olan öpüşme sahnesi damga vurdu. Mehmet Günsür’ün canlandırdığı ‘Deniz’ karakteri eski ve yeni sevgilisi arasında kaldı. Hem Duru’nun (Serenay Sarıkaya) hem de Nilay’ın (Nehir Erdoğan) aşkına karşılık verdi.Mehmet Günsür 11 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi İtalyann bu sahnelerden rahatsız olmadığını söyleyip “Eşim diziyi zevkle izliyor. Öpüşme sahneleri işimin parçası” demişti.Oyuncuile 2.5 yıldır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya “Sevgiliniz bu sahneleri kıskanmıyor mu?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Kerem de oyuncu. Biz profesyoneliz. Erkek arkadaşım işime asla karışmaz. Tersine destek olur.”Nehir Erdoğan ise 2 yıl evli kaldığı Ahmet Sesigürgil’den Ocak 2017’de boşandı. Ara verdiği oyunculuğa ‘Fi’ dizisiyle dönüş yaptı.