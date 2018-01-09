15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Mehmet Metiner'den Abdullah Gül yorumu

AK Partili Mehmet Metiner Tarafsız Bölge programında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili açıklamalarda bulundu. Metiner,  "Biz onu cumhurbaşkanlığına aday gösterdiğimizde hangi çevreler hangi nedenle itiraz ediyorsa, aynı çevreler Abdullah Gül üzerinden partimize saldırıyor. Biz, Abdullah Gül'ün Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyen güç odakları ile ağız birliği etmesinden ve onun bu sözlerinden dolayı o çevrenin partimize ve Cumhurbaşkanımıza yüklenmesinden dolayı üzüntü duyduk" ifadelerini kullandı. 

 

Mehmet Metiner'den Abdullah Gül yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında kriz tırmanırken, Gül'e bir tepki de AK Partili 
Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, 11'inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili soruya ''Kemal beyin söylediklerinin aynısı. Kemal beyin kayığı dememizin nedeni o. Daha sonra Bülent Arınç'ın retweet etmesi sorunlu... Bizim Abdullah Gül'ü eleştirmemizden doğal ne olabilir. O bizi eleştiriyor. Türkiye'yi eski Türkiye'ye çevirmek isteyen güç odaklarıyla dil birliği yapması bizi üzmüştür" diye cevap verdi.


SİTEMİMİZE HAK VERSİN


Mehmet Metiner, Abdullah Gül'e çağrı yaparak; ''Ben sayın Gül'ü çok eski tanıyan bir insan olarak buradan kendisine sesleniyorum. Sitemimize hak versin. Biz onu cumhurbaşkanlığına aday gösterdiğimizde hangi çevreler hangi nedenle itiraz ediyorsa, aynı çevreler Abdullah Gül üzerinden partimize saldırıyor. Bu kendisini üzmüyorsa canı sağolsun'' ifadelerini kullandı.

İşte Metiner'in açıklamalarından bazıları...

"Biz, Abdullah Gül'ün Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyen güç odakları ile ağız birliği etmesinden ve onun bu sözlerinden dolayı o çevrenin partimize ve Cumhurbaşkanımıza yüklenmesinden dolayı üzüntü duyduk."

"Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimizde kızılca kıyameti koparan, eşinin başörtüsü nedeniyle asla Çankaya'ya çıkamayacağını söyleyen çevrelerin şimdi Abdullah Gül'ü bize, partimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmaları Abdullah Gül'ü rahatsız etmiyorsa Allah siyasetini başarılı kılsın.."

"Bu kadar kırılma noktaları olduğunda açıklama yapmaması bizi üzer. Gezi sürecinde 17-25 sürecinde, tarihi krılma anlarında, AB'den sayın Cumhurbaşkanımıza o kadar acımasız şeyler söylenirken neden bir açıklama yapmadı..."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Kılıçdaroğlu konuşuyor - CANLI

Son dakika! Kılıçdaroğlu konuşuyor - CANLI
Aldığı mobilyaların parasını ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan savunma: Erdoğan'ı destekliyorum

Aldığı mobilyaların parasını ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan savunma: Erdoğan'ı destekliyorum
22 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 56 asker gözaltında

22 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 56 asker gözaltında
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
2017'de Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu?

2017'de Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu?
Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Abdullah Gül açıklaması

Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Abdullah Gül açıklaması
Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (İstanbul kar tahminleri)

Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (İstanbul kar tahminleri)
Son Dakika...Bahçeli'den CHP'li Özgür Özel'e 'patron çıldırdı' yanıtı

Son Dakika...Bahçeli'den CHP'li Özgür Özel'e 'patron çıldırdı' yanıtı
Doktora tezinden: İşe alımlarda burçlara bakılsın

Doktora tezinden: İşe alımlarda burçlara bakılsın
Son Dakika...Metro Holding’in patronu Galip Öztürk'ün 7 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Son Dakika...Metro Holding’in patronu Galip Öztürk'ün 7 yıl 11 aylık hapis cezası onandı