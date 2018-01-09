Mehmet Metiner'den Abdullah Gül yorumu



SİTEMİMİZE HAK VERSİN

Serap Belovacıklı

11'inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili soruya ''Kemal beyin söylediklerinin aynısı. Kemal beyin kayığı dememizin nedeni o. Daha sonra Bülent Arınç'ın retweet etmesi sorunlu... Bizim Abdullah Gül'ü eleştirmemizden doğal ne olabilir. O bizi eleştiriyor. Türkiye'yi eski Türkiye'ye çevirmek isteyen güç odaklarıyla dil birliği yapması bizi üzmüştür" diye cevap verdi.'e çağrı yaparak; ''Ben sayın Gül'ü çok eski tanıyan bir insan olarak buradan kendisine sesleniyorum. Sitemimize hak versin. Biz onu cumhurbaşkanlığına aday gösterdiğimizde hangi çevreler hangi nedenle itiraz ediyorsa, aynı çevreler Abdullah Gül üzerinden partimize saldırıyor. Bu kendisini üzmüyorsa canı sağolsun'' ifadelerini kullandı."Biz,ün Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmek isteyen güç odakları ile ağız birliği etmesinden ve onun bu sözlerinden dolayı o çevrenin partimize ve Cumhurbaşkanımıza yüklenmesinden dolayı üzüntü duyduk."'ü Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimizde kızılca kıyameti koparan, eşinin başörtüsü nedeniyle asla Çankaya'ya çıkamayacağını söyleyen çevrelerin şimdi Abdullah Gül'ü bize, partimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmaları Abdullah Gül'ü rahatsız etmiyorsa Allah siyasetini başarılı kılsın..""Bu kadar kırılma noktaları olduğunda açıklama yapmaması bizi üzer. Gezi sürecinde 17-25 sürecinde, tarihi krılma anlarında, AB'den sayın Cumhurbaşkanımıza o kadar acımasız şeyler söylenirken neden bir açıklama yapmadı..."