Mehmet Niyazi Özdemir kimdir? Neden öldü?

Akın Güler

Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazatelerinde yazan, aynı zamanda roman yazarı da olan Mehmet Niyazi Özdemir 76 yaşında hayatını kaybetti. Özdemir bir süredir hastanede tadavi görüyordu. Bu üzücü olay sonrası Mehmet Niyazi Özdemir hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.Mehmet Niyazi Özdemir, 8 Nisan 1942'de Adapazarı'nda doğdu. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı.İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.1982 yılında "Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla Türkiye Milli Kültür Vakfının "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı