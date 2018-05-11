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Mehmet Niyazi Özdemir kimdir? Neden öldü?

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki yazar Mehmet Niyazi Özdemir yaşamını kaybetti. Çanakkale Mahşeri, Yemen Ah Yemen, Varolmak Kavgası, Dahiler ve Deliler gibi romanların yazarı olan Özdemir'in vefatının ardından hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. 
 

Mehmet Niyazi Özdemir kimdir? Neden öldü?
Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazatelerinde yazan, aynı zamanda roman yazarı da olan Mehmet Niyazi Özdemir 76 yaşında hayatını kaybetti. Özdemir bir süredir hastanede tadavi görüyordu. Bu üzücü olay sonrası Mehmet Niyazi Özdemir hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR KİMDİR?

Mehmet Niyazi Özdemir, 8 Nisan 1942'de Adapazarı'nda doğdu. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı.

İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.

1982 yılında "Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla Türkiye Milli Kültür Vakfının "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı


 


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