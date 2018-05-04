Mehmet Öz'e Amerikan Türk Cemiyeti'nden ödül

Senim Tanay

Amerikan Türk Cemiyeti'nin New York'ta düzenlenengala gecesinde, Dr. Mehmet Öz'e ödülünü "İyi Yaşam Kraliçesi" olarak ünlenen ünlü iş kadını, televizyon yapımcısı, yazar ve yayıncı Martha Stewart sundu. Dr. Mehmet Öz'e ödülünü sunmadan önce bir konuşma yapan Martha Stewart, birçok kez ziyaret ettiği Türkiye´den övgüyle söz etti.Columbia Üniversitesi'nde cerrahi profesörü olan ve New York-Presbyterian Hastanesi'nde Tamamlayıcı Tıp Programını yöneten Dr. Mehmet Öz, yıllık olarak 50 kalp ameliyatı gerçekleştirdi.Mesleğindeki başarıyı televizyon dünyasında da sürdüren Dr. Mehmet Öz, "The Dr. Oz Show" ile dokuz Emmy Ödülü kazandı.