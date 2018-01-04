Mehmet Şimşek Cenk Tosun transferi hakkında konuştu

Son dakika! Cenk Tosun, rekor ücretle Everton'da!

Erdinç Şahin

'un 27 milyon euroluk transferinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.Mehmet Şimşek, açıklamasında "Eğer doğru ise’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadelerini kullandı.