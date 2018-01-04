Mehmet Şimşek Cenk Tosun transferi hakkında konuştu

Cenk Tosun
'un 27 milyon euroluk transferinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cenk Tosun
'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
Mehmet Şimşek, açıklamasında "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş
’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye
, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadelerini kullandı.
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