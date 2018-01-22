Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi oldukça sınırlı

"ZEYTİN DALI OPERASYONUNUN ETKİSİ SINIRLI OLACAK"



KGF DESTEKLERİNDE YENİ DÖNEM

Adem Özdoğan

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında imzalanan protokol törenine katıldı.Şimşek, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin üreten kapasiteyi ve ihracatı artırması gerektiğinin altını çizerek, KGF kredilerinde önümüzdeki dönemde gerçekleşen geri dönüşleri tekrar kredi olarak kullandıracaklarını bildirdi.Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yapan Şimşek, "Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir safhada ve Suriye'ye yönelik dar kapsamlı operasyonu bu çerçevede değerlendirmek lazım. Türkiye kendi ulusal güvenliğine yönelen bu tehdidi minimize etmek için adım atıyor, bir maceraya girmiyor" dedi.Operasyonun bütçeye ve ekonomiye etkisinin sınırlı olacağını söyleyen Şimşek, "Yatırımcı rahat olsun, bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon" diye konuştu.Şimşek, Kredi Garanti Fonu protokolünün 55 milyar TL kefalet limitini kapsayacağını açıkladı.Ankara'da KGF protokolü imza töreninde konuşan Şimşek, "Biz imalat sanayisi yatırımlarını önceliklendirdik. Dolayısıyla bu 55 milyar liranın 25 milyar lirası imalat sanayisi yatırımı. 15 milyar lirası da ihracatçıya. Dolayısıyla en az üçte ikisi imalat ve ihracat yatırımlarına. Bu ikisi çok önemli. Çünkü Türkiye'nin üretken kapasitesini artırması çok önemli. Bir anlamda biz yeni kefalet limitinin üçte ikisini üretene, yatırım yapana tahsis etmiş oluyoruz. KGF oldukça etkin bir şekilde çalışıyor. Önümüzdeki dönemde geri dönüşleri de tekrar kullandıracağız" dedi.Hazine ve KGF arasında bugün imzalanan protokol ile birlikte, yeni kefalet limiti tahsis ediliyor. Protokol ile KGF desteklerinde ödemesiz dönemler de uzatılıyor.