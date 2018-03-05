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Mehmet Şimşek: Küresel ticaret savaşlarının arifesindeyiz

Amerika'nın çelik ve alüminyuma getireceği ilave gümrük verilgierini yorumlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Küresel ticaret savaşlarının arifesindeyiz. Bu, dünya ekonomisi açısından çok sıkıntılı bir durum” dedi

Mehmet Şimşek: Küresel ticaret savaşlarının arifesindeyiz
 Amerika Başkanı Trump, 3 gün önce ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getireceğini açıklamış ve ‘ABD, başka ülkelerle ticaret yaparken milyarlarca dolar kaybediyorsa ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır’ şeklinde bir twit atmıştı. Karar, ABD ile ticari ortaklık yapan başta Çin ve Avrupa olmak üzere pek çok ülkenin tepkisini çekmiş, misilleme sinyalleri verilmişti.


DURGUNLUK UYARISI


Konuyla ilgili dün açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek küresel ticaret savaşlarının arifesinde bulunulduğunu belirterek, korumacılığın küresel kriz sonrası arttığını fakat dünyanın şimdi yeni bir seviyeye çıkmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Şimşek, “Küresel krizin artçı şokları halen görünüyor. Dünya neredeyse bir demokratik resesyona, durgunluğa doğru gidiyor” dedi.


KARŞILIKSIZ KALMAZ


Trump’ın ek gümrük vergisi açıklamalarına Çin ve Avrupa’nın karşılık verdiğini ve “Bu karşılıksız kalmaz” dediklerini belirten Şimşek şöyle devam etti: “ABD tarafından da bunun üzerine yeni bir ticari tehdit geldi. Bu gelişmeye bakıldığında ticaret savaşının aslında fiilen başlamış durumda. ABD yönetimi bir anlamda küresel ticaret savaşını başlatacak noktada hareketler yaptı.”


EKONOMİ İÇİN SIKINTI 


Mehmet Şimşek, Amerika’nın uzun bir süre serbest piyasa ekonomisinin bayraktarlığını yaptığını belirterek, ülkelerin şimdi kendi başına buyruk politikalar geliştirmek istediklerini söyledi. Bunun küresel sistemin dışına çıkmak anlamına geldiğini dile getiren Şimşek, “Bu, dünya ekonomisi açısından da çok sıkıntılı” diye konuştu.


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