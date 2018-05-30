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Mehmet Şimşek'ten Londra'daki görüşmelerle ilgili açıklama: Çok iyi geçti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Londra'daki temaslarımız çok iyi geçti, yatırımcının ilgisi büyük. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Seçim sonrası yapısal reformları hızlandıracağız" dedi.

30 Mayıs 2018, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2018, Çarşamba 11:12
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Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'da temaslarda bulunmuştu.

LONDRA SONRASI ÖNEMLİ MESAJLAR

Mehmet şimşek, Londra'daki temaslarla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Mehmet Şimşek açıklamasında 'mesajlarımız'diyerek, "Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik, seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

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