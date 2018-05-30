Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'da temaslarda bulunmuştu.

LONDRA SONRASI ÖNEMLİ MESAJLAR

Mehmet şimşek, Londra'daki temaslarla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Mehmet Şimşek açıklamasında 'mesajlarımız'diyerek, "Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik, seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.