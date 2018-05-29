Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün Londra’da sürdürüğü temaslara bugün de devam ediyor. Şimşek’e Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik ediyor. Başbakan Yardımcısı Twitter’dan yaptığı paylaşımda 90 portföy yöneticisiyle gruplar halinde görüşeceklerini söyledi. Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya dün Londra’ya varmıştı, bugün de görüşmeler devam edecek.

TWİTTER'DEN AÇIKLADI

Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda, "Yarın 07:00-22:00 arası gruplar halinde ~90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi & analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz" yazdı.



