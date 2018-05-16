Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sağlam ve ihtiyatlı politika çerçevesine bağlı olduklarını ve politika bileşiminin seçimlerden sonra "çok daha" iyileşeceğini ifade etti.

"SEÇİMLERDEN SONRA İYİLEŞECEKTİR"

Şimşek Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Sonunda politik pragmatizmin üstün geleceğini umuyor ve buna inanıyorum. Kurallara dayalı piyasa ekonomisi ilerisi için tek makul seçenektir. Bu bağlamda sağlam, ihtiyatlı politika çerçevesine bağlıyız. Politika bileşimi seçimlerden sonra büyük ihtimalle çok daha iyileşecektir" dedi.





SELİN SAYEK BÖKE CEVAP VERDİ

CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de Mehmet Şimşek'in tweetine yanıt verdi. Selin Sayek Böke, İngilizce cevap verdiği tweetinde "Demek ki siz deseçimlerinden sonra CHP'nin iktidara geleceğini düşünüyorsunuz. Bu güzel bir şey" yazdı.

İşte o tweet:











