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Mehmet Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti

Fenerbahçe camiası yasta... Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti

05 Şubat 2018, Pazartesi 16:03
Mehmet Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin acı günü... Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu vefat etti. Merhum Sarıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 

Fenerbahçe resmi sitesinden Mehmet Tahir Sarıoğlu'nun vefatını böyle duyurdu:

Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu’nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu’na Allah'tan rahmet; Sarıoğlu Ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.

Merhumun cenaze töreni ile ilgili detaylar netleştiğinde tarafımızdan bilgi verilecektir.
 


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