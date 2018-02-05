Mehmet Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti

Erdinç Şahin

'nin acı günü...vefat etti. Merhum Sarıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu’nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu’na Allah'tan rahmet; Sarıoğlu Ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.Merhumun cenaze töreni ile ilgili detaylar netleştiğinde tarafımızdan bilgi verilecektir.