Mehmet Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti

Fenerbahçe
'nin acı günü... Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu
vefat etti. Merhum Sarıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Fenerbahçe resmi sitesinden Mehmet Tahir Sarıoğlu'nun vefatını böyle duyurdu:
Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu’nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu’na Allah'tan rahmet; Sarıoğlu Ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.
Merhumun cenaze töreni ile ilgili detaylar netleştiğinde tarafımızdan bilgi verilecektir.
Erdinç Şahin