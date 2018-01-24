Mehmetçiğe moral için fındık ve Türk bayrağı gönderdiler

Belediyede düzenlenen törende, harekata katılan askerlerin sağ salim Türkiye’ye dönmesi için dua edildi.
ZEYTİN DALI HAREKATI'NA KATILAN ASKERLERE MORAL
İlkadım
Belediye Başkan Vekili Hakan Akyüz, burada yaptığı açıklamada, hudut güvenliğini ve bölgede istikrarı sağlamak için başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerlere moral vermek istediklerini söyledi.
'TEK HEDEF TERÖRİSTLER'
Harekatın Afrin’de teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere yapıldığını belirten Akyüz, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir. Devletimizin meşru müdafaa hakkı olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın tek hedefi bölgeyi kana bulayan, mazlumlara zulmeden ve ülkemizi tehdit eden terör örgütleri ve teröristlere karşıdır. Allah, ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.
Törenin ardından 15 koli fındık ile Türk bayrakları, Kilis’teki sınır karakoluna ulaştırılmak üzere kargoya verildi.
Mine Bozkurt