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Mehmetçik Afrin'e girdi

Sınır güvenliğimizi tehdit eden Suriye Afrin’deki PYD’li teröristleri yok etmek için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü gününde yeni cephe açıldı. Türk ordusu dün de, kuzeydeki Azez’den Afrin’e operasyon başlattı. Böylece PYD’li teröristler, Afrin’in güneyi dışındaki tüm bölgelerden kuşatılmış oldu.

Mehmetçik Afrin'e girdi
Afrin operasyonunun üçüncü günündde üçüncü cephe açıldı. Önceki gün kuzeyden ve batıdan Afrin’e giren Mehmetçik, Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte Azez’den kara harekatı başlattı. Yoğun çatışmalar yaşanırken 15 köy ele geçirildi, terör örgütünün 21 kontrol noktası yok edildi.


ÜÇ YÖNDEN KUŞATILDI 


Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için Suriye Afrin’deki PYD/YPG’li teröristlere yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 3 gün geride kaldı. İlk gün terörist hedefleri uçaklarla ve toplarla vuran Mehmetçik, ikinci gün kuzeydeki Kilis Gülbaba ve batıdaki Hatay Hassa’dan kara harekatı başlatmıştı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dün de hem doğudaki Azez’den hem de Hassa’daki başka bir noktadan zırhlı araçlar ve piyadelerle Afrin’e doğru harekete geçti. Böylece Afrin, güney bölgesi dışında tamamen kuşatıldı.


 


BAĞLANTILARI KESİLDİ


3’üncü günde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerinin de olduğu 15 nokta kurtarıldı. Azez’den ilerleyen ÖSO, dün ele geçirdiği stratejik önemdeki Burseya Dağı’ndan akşam saatlerinde çekildi. Dağın eteklerinde çatışmalar sürüyor. Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı da abluka altına alındı. Menbiç yakınlarında da YPG’liler ile ÖSO güçleri arasında çatışmalar yaşandı. YPG’nin Menbiç’ten Afrin’e tüm ikmal yollarının kesildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek” dedi.


SİPERDEN İNTİKAL


Azez yönünden harekat başlatan askerler hedef olmamak için zaman zaman teröristlerin terk ettiği siperlerin içinden yürüdü.


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