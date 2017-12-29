Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anı görüntülendi!



OPERASYONU İL JANDARMA KOMUTANI YÖNETİYOR



"DEVLETİN ŞEFKATİNE SIĞININ"

Adem Özdoğan

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor.Helikopter ile savaş uçaklarının da destek verdiği operasyon, bölgede bulunan Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu tarafından yönetiliyor.Mehmetçik'in karla kaplı, ormanlık ve sarp bir arazide kararlılıkla yürüttüğü operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.Operasyonda, helikopter ile bölgeye inen birlikler, bir süre yürüyerek arazi arama taraması yaptı. Birlikler, bu sırada teröristlerce ormanlık alanda toprak kazılarak yapılan bir sığınağı tespit etti.AA'nın haberine göre, birlikleri yöneten albay Aksoylu, terörist bulunduğu anlaşılan sığınağın etrafının askerlerce çevrilmesinin ardından içerideki teröriste, "Devletin şefkatine sığının. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, teslim olmanız halinde canınıza herhangi bir halel gelmeyecek." şeklinde anons yaparak "teslim ol" çağrısında bulundu.Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Çatışma sonrası, bölge bir savaş uçağı tarafından da bombalandı. Çatışma anı görüntülendi.Çatışma sonrası gerekli tedbirleri alarak sığınağa giren Mehmetçik, etkisiz hale getirilen teröriste ait bir kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi bir çok yaşam malzemesi ele geçirdi.Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu devam ediyor.