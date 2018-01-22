Mehmetçik karadan Suriye'ye girdi



GÜLBABA’DAN GİRDİLER

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?



SİVİL GİBİ KAÇIYORLAR



YPG'Lİ TERÖRİSTLER BÖYLE YAKALANDILAR



4. KEZ SURİYE’DE



11 KÖY ELE GEÇİRİLDİ

KURBANLARLA UĞURLANDILAR

İdil Janet Demiray

’nin (TSK) önceki gün Afrin’e havadan başlattığı ‘Zeytin Dalı’ operasyonu, dün kara harekâtıyla tepe noktaya çıktı. TSK kara birlikleri, tanklar ve zırhlı araçlar saat 11.05’te harekâtın kara bölümü için sınırı geçti. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Özel Kuvvetler (Bordo Bereli) keşif timleri değişik yerlerden Afrin’e sızarak geçiş yapılacak güzergâhların kontrolünü aldı. İnsansız mayın tarama araçları da sürekli arazi taraması yaptı. Sabaha karşı da özellikle Azez tarafındaki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Afrin’e girmeye başladı.72 savaş uçağı ile yapılan hava harekâtı sonrası sınır hattında konuşlu Fırtına obüsleri, Afrin’deki terör örgütü PYD/YPG-PKK mevzilerini vurdu. Topçu atışları sonrası dün saat 11.05’te TSK karar birlikleri ile tanklar, ÖSO güçlerine tam destek vermek amacıyla Kilis Gülbaba sınırından geçerek Afrin’e girdi. Bordo Bereli keşif timlerinin “temiz raporu” verdiği güzergâhlardan geçiş yapan Leopard ve M-60 tankları, Özel Kuvvetler ve komandolar öğle saatlerine kadar 5 kilometre Afrin içinde ilerledi. TSK unsurları ilerledikleri arazide küçük çaplı geçici üs bölgesi de kurdu. TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi sırasında Kilis-Hatay hattında konuşlu Fırtına obüsleri 40 kilometre menzildeki PYD hedeflerini vurmaya devam etti. Özellikle Raco bölgesi dağlık arazisi Türk savaş uçakları tarafından bombalandı.Askeri kaynaklar, teröristlerin kıyafet değiştirip halkın arasına karıştıklarını, kent ve köylerdeki yerleşim merkezlerine doğru kaçtıklarını bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar, örgütün harekâtla hiç ilgisi olmayan sahte fotoğraflarla TSK unsurlarının sivil halkı ve çocukları hedef aldığını gösterdiğine dair kara propaganda yaptığını belirtti.Esad rejimine yakın Al Masdar haber sitesi ÖSO'nun Afrin'in kuzeybatısında 3 YPG'liyi ele geçirdiğini duyurdu. Yakalanan YPG'lilerin fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşıldı. Raco kasabasında ilerleyen ÖSO birlikleri, Azman ve Şengal köyünün ardından Adamanlı, Balinli köylerini kontrol altına aldı. Adamanlı köyünün Türk ordusunun ÖSO'yla işbirliği içinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda ele geçirilen üçüncü köy olduğu iddia ediliyor. Açıklamalarında operasyonun uluslararası hukuka uygun olduğu vurgusunu yapan TSK dünkü gelişmelere ilişkin de “Terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 32 uçak emniyetle dönmüşlerdir” bilgisini verdi. Açıklamada ayrıca sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii ve silahların hedef alındığı, sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterildiği de belirtildi.Mehmetçik, son 3 yıl içinde 4’üncü kez Suriye’ye girmiş oldu. 22 Şubat 2015’te Süleyman Şah Türbesi’ni taşımak için giriş yapan Mehmetçik, 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı Harekâtı, 12 Ekim 2017’de de İdlib’de gözlem noktaları kurmak için Suriye’ye girmişti.Harekatın gidişatı ile ilgili Hürriyet’e bilgi veren askeri kaynaklar, dün saat 19.30 itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin unsurlarının desteğinde ÖSO birliklerinin YPG’nin denetimindeki 11 köyü ele geçirdiğini bildirdi.Zeytin Dalı harekâtı ikinci gününü tamamlarken dün Hatay sınırında konuşlandırılmış obüs ve tanklardan Afrin kırsalında bulunan terör örgütü YPG mevzilerine gün boyunca top atışları yapıldı. Hassa ilçesine bağlı Yağmur sınır karakolundan Afrin’deki YPG mevzilerine yapılan top atışlarının sesleri Türkiye’den duyuldu. Öte yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Suriye sınırında bulunan karakollara dün çok sayıda tank sevk edildi. Hatay’a sevk edilen tanklar Suriye sınırında bulunan Yarımaktepe mevkisine konuşlandı. Bölgede bulunan yörükler tarafından askerler için kurban kesildi. Daha sonra tanklar Suriye sınırında bulunan karakollara intikal etti.(Hürriyet)