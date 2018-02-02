Mehmetçik selamına para cezası

MAÇ GEÇ BAŞLAYINCA CEZA KESİLDİ

BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

PFDK ceza yağdırdı

Mehmet Nuri Turan

Süper Lig’in 19. haftasında geçtiğimiz 28 Ocak Pazar günü Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte taraftarlar bir dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin’deki Mehmetçiğe destek verdi. Taraftarların bu desteğine sahada bulunan futbolcularda katılarak Mehmetçik selamı vermişti.Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Pazar günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor’a vermiş olduğu ceza kalemlerinden birisini taraftarın ve futbolcuların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve moral vermek için 1 dakikalık Mehmetçik Selamı göndermesi nedeniyle maçın geç başlaması oluşturdu.PFDK’nin kararında bu durum şu şekilde yer aldı:“Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına”PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşerek sert bir ifadeyle tepkisini dile getirdiği ve Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na da tepkisini de ilettiği öğrenildi.Tüfenkci’nin ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bu konuda bir açıklama beklediğini ilettiği de öğrenildi.İHA