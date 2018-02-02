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Mehmetçik selamına para cezası

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı ve futbolcuların Mehmetçik selamı ile Afrin’deki askere destek vermesi üzerine maçın geç başlaması nedeniyle Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Evkur Yeni Malatyaspor’a 15 bin TL ceza verilmesine tepki gösterdi

Mehmetçik selamına para cezası
Süper Lig’in 19. haftasında geçtiğimiz 28 Ocak Pazar günü Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte taraftarlar bir dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin’deki Mehmetçiğe destek verdi. Taraftarların bu desteğine sahada bulunan futbolcularda katılarak Mehmetçik selamı vermişti.
 

MAÇ GEÇ BAŞLAYINCA CEZA KESİLDİ


Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Pazar günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor’a vermiş olduğu ceza kalemlerinden birisini taraftarın ve futbolcuların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve moral vermek için 1 dakikalık Mehmetçik Selamı göndermesi nedeniyle maçın geç başlaması oluşturdu.


 

BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ 


PFDK’nin kararında bu durum şu şekilde yer aldı:

“Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına”

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşerek sert bir ifadeyle tepkisini dile getirdiği ve Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na da tepkisini de ilettiği öğrenildi.

Tüfenkci’nin ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bu konuda bir açıklama beklediğini ilettiği de öğrenildi.

İHA

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