Mehmetçik'ten PKK'nın kış üstlenmesine darbe

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Mehmet Nuri Turan

yapılan açıklamaya göre, terör örgütüyönelik kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir süre öncekırsalında operasyon başlatıldı.İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 Ocak'ta Söğütlü köyü kırsalında 8 kişilik sığınak, 3 Ocak'ta Alacaatlı köyü kırsalı Kurtlu Tepe mevkisinde 6 kişilik sığınak ile 4 Ocak'ta Alacaatlı Yaylası İşilor Deresi bölgesinde 4 depo tespit edildi.Sığınak ve depolarda kuzineli soba, tüp, ocak, akü, ayakkabı, halat, el lambası, tulum peyniri, un, şeker, makarna, pirinç, kuru fasulye, konserve, kahve, pul biber, hamur mayası, tava, tabak, tencere, çatal, kaşık, temizlik malzemesi, kalem pil, giyecek ve iç çamaşırı, battaniye, hasır, kilim, ilaç, enjektör ve ilkyardım gereçlerinden oluşan yüklü miktarda malzeme ele geçirildi.Teröristlerce kış üstlenmesi için hazırlanan malzemeler olay yerinde imha edildi.Vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülecek.AA