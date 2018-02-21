15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Mehmetçik terör hedeflerini ateş altına aldı

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeyin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedefleri imha edilmeye devam ediyor

21 Şubat 2018, Çarşamba 22:34
Mehmetçik terör hedeflerini ateş altına aldı
Stratejik öneme sahip olan Raco bölgesini ateş altına alan Mehmetçiğin görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Suriye sınırında belirlenen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

TERÖR HEDEFLERİ VURULDU


Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinden Suriye’nin Raco bölgesindeki terör hedefleri ateş altına aldı. Mehmetçik, roketlerle ve ağır makineli silahlarla terör hedeflerini vurarak imha etti. Hassa’nın köylerinden gözüken çatışma anları, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



(Yakup Söylemez/İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti
Bahçeli 'soruna' el attı: 'Bizzat takipçisi olacak'

Bahçeli 'soruna' el attı: 'Bizzat takipçisi olacak'
BM'den Türkiye'ye tarihi görev! Gebze'de kuruluyor, dokunulmaz olacak!

BM'den Türkiye'ye tarihi görev! Gebze'de kuruluyor, dokunulmaz olacak!
Trump'tan Obama'ya

Trump'tan Obama'ya "Rusya" eleştirisi
BM'den uyarı: Cehennemi yaşıyor... Durdurun!

BM'den uyarı: Cehennemi yaşıyor... Durdurun!
Marmaris’te terör propagandasına tutuklama

Marmaris’te terör propagandasına tutuklama
Diyarbakır sokaklarında hareketlilik

Diyarbakır sokaklarında hareketlilik

TSK'dan Mervane köyüne yardım

TSK'dan Mervane köyüne yardım
Muğla'da geçen yıl 233 orman yangını çıktı

Muğla'da geçen yıl 233 orman yangını çıktı

Hamamda peştamallı kimlik kontrolü

Hamamda peştamallı kimlik kontrolü
Yüzündeki yaralar hayatı zindan etti: Artık sokağa çıkmak istemiyor

Yüzündeki yaralar hayatı zindan etti: Artık sokağa çıkmak istemiyor