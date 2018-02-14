Mehmetçik Vakfı'na bağış yağdı! Mehmetçik Vakfı'na nasıl bağış yapılır

Büşra Kamış

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın 26'ncı gününde, Mehmetçik Vakfı'nın sitesi yoğunluktan dolayı kilitlendi.Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmak için aşağıda bulunan talimatlara uyarak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek, çocuklarının geleceğine umut olmak için “Mehmetçikö yazıp 2582’ye SMS atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. http://www.mehmetcik.org.tr 'den nakit olarak ve banka şubelerinden yapacağınız bağışlarla da Mehmetçik Vakfı'na destek olabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.