Mehtere yeni standart

Standartla, bir anlamda devleti ve orduyu temsil eden bir musiki grubu olan mehter takımlarının tarihi yapısına ve felsefesine uygun bir düzende oluşturulması ve hizmet vermesi amaçlandı. Mehteran takımlarının üç sınıfa ayrıldığı standarda göre ticari amaçla kurulan üçüncü sınıf mehteran takımları resmi temsillerde görev alamayacak.

BİRİNCİ SINIF MEHTER RESMİ GÖREVLERDE YER ALACAK

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Yurtiçi ve yurt dışındaki resmi temsillerde birinci sınıf mehter takımları görev alabilirken, ikinci sınıf mehter takımları da bulundukları bölgelerdeki milli bayramlarda, resmi açılışlarda ve festivallerde görev alabilecek.

KABİLİYET ARANACAK

Uluslararası festival ve fuarlar ile yurt dışında düzenlenecek olan Türk haftalarına davet edilen veya katılmak isteyen 2’nci ve 3’üncü sınıf mehterlerin talepleri üst kurul tarafından değerlendirilerek temsil kabiliyeti olanlara izin verilecek. Uluslararası askeri festivallerde ise yalnızca TSK Mehteran Birliği görevlendirilecek.

ÖNDE ÇORBACIBAŞI

Mehterin yürüyüş düzeni ise önde çorbacıbaşı, onun hemen arkasından birinci sırada zırhlı muhafızlar, ikinci sırada üçerli kolda sancaklar, üç, dört ve beşinci sırada tuğlar, altıncı sırada zırhlı muhafızlar ardından sırasıyla mehterbaşı, çevganiler, zurnazenler, boruzenler, nakkarezenler, zilzenler, davulzenler ve köszen ile kös taşıyıcıları şeklinde olacak.

EN AZ 18 ESER ÇALACAKLAR

Mehter takımlarından klasik Türk müziği makamlarının ve usullerinin kullanıldığı mehter müziği formuna uygun peşrev, saz semaisi, ilahi, nakış, murabba, kahramanlık türküleri ile hamasi havalar ve marşlar icra edebilmesi beklenecek. En az 18 eser icra edebilmesi istenen mehter takımlarının çalması gereken eserler ise şunlar olacak: Hüseyni Peşrevi, Rast Peşrevi, Tekbir ve Cenk Marşı, Fatih Marşı, Sancak Marşı, Devlet Marşı, Hicaz Hümayun Peşrevi, İhtiyatlar Silah Çatmış, Estergon Kal’ası, Buna Er Meydanı Derler, Mehter Vuruyor, Plevne Marşı, Şehzade Süleyman Marşı, Genç Osman, Mehterhane-i Hakan-i Marşı, Ordu Marşı, Hücum Marşı. Gülbank.

PERSONELİN NOTA BİLGİSİNE SAHİP OLMASI GEREKECEK

Personelin Türk müziği makam, usul ve nota bilgisine sahip olması gerekecek. Birinci sınıf mehterlerde çorbacıbaşı ve mehterbaşı konservatuvar veya üniversitelerin müzik bölümlerinden mezun olanlardan seçilirken, icracı personelin konservatuvar veya üniversitelerin müzik bölümleri ile güzel sanatlar lisesi veya müzik eğitimi veren eğitim veya öğretim kurumları mezunu olması gerekecek.

Mehterde görevli personel, yetenekli bir sese veya mehter sazlarından birini iyi derecede icra edebilme yeteneğine sahip olurken, sakal bırakamayacak. Görevlilerin bıyık veya takma bıyığı da tarihi dokuya uygun ve abartıdan uzak olacak. Mehterde görevli personelin el yüz ve boyun bölgesinde ise görülebilir şekilde dövme bulunmayacak.