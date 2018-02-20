Meizu 15 Plus’ın fotoğrafları sızdırıldı

Adem Özdoğan

Oldukça şık gözüken telefon tamamen çerçevesiz ve kavisli ekranı ile dikkat çekiyor. Diğer amiral gemisi telefonlara rakip olması beklenen 15 Plus’ın teknik özellikleri henüz ortaya çıkmadı. Telefonun Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 845 yada Samsung imzalı Exynos 8895 yonga setini kullanması bekleniyor.Telefonun önünde yada arka yüzünde herhangi bir park izi okuyucusu bulunmuyor. Buradan yola çıkarak telefonun parmak izi okuyucusunun ya telefonun yan tarafına yerleştirileceği yada vivo’nun yeni modelinde yaptığı gibi ekrana gömülü olması bekleniyor.Meizu’nun yeni amiral gemisi modelinin Mart ayı gibi satışa sunulması bekleniyor.