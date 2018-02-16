Meizu EP52 : Tüy hafifliğinde suya dayanıklı kulaklık

Adem Özdoğan

Bluetooth spor kulaklık kategorisinde kendinden oldukça söz ettirecek olan Meizu EP52 , hafif olması ve sunduğu konfor ile spor yapanların öncelikli tercihleri arasında yerini almaya hazırlanıyor.EP52’de kullanılan geliştirilmiş silikon malzemesi esneklik ve sağlamlığı bir araya getirerek mükemmel bir tasarım sunuyor. Ağırlığı konusunda da neredeyse bir mucize yaratan EP52’de kullanılan malzemeler, geliştirilmiş yapısı ve özenle dengelenmiş tasarımı sayesinde ağırlığın omuz ve boyun bölgesine dağılmasını sağlıyor. Her biri sadece 3 gram ağırlığındaki kulaklıklar sayesinde egzersizinizi de yarıda bırakmak zorunda kalmıyorsunuz.EP52’nin biyoselüloz diyaframı ve benzersiz tasarımı ayrıca diyaframın titreşim alanını genişletip, titreşim genliğini de artırıyor. Böylece aktarılan tüm sesleri duyabilir ve egzersiziniz sırasında güçlü basın keyfini çıkarabilirsiniz.Mıknatısları sayesinde birbirine tutturulabilen EP52 kulaklıklar aynı zamanda salon efekti sensörüne sahip. Kullanımda olmayan zamanlarda kulaklıkları birbirine mıknatıs özelliği sayesinde tutturarak isterseniz müziği duraklatabilir veya bir telefon çağrısını sonlandırabilirsiniz. EP52 kulaklıklar 5 dakika boyunca birbirine tutturulursa, cihaz kendini otomatik olarak kapatıyor.Meizu EP52 sahip olduğu düşük pil tüketimi teknolojisine ek olarak, 130 mA/sa yüksek kapasiteli bir pille çalışıyor. Bu, sekiz saat müzik çalma, Bluetooth açık durumdayken 150 saat veya kulaklık kapalı olduğunda 700 saat bekleme süresi anlamına geliyor. EP52'yi şarj etmek ise sadece iki saat sürüyor.Suya karşı tüm yönlerden korumalı olduğunu belgeleyen IPX5 onayına sahip olan EP52 ile terlemeye bağlı olarak kulaklıkta oluşabilecek zararlar konusunda artık endişelenmeye gerek kalmıyor. Sahip olduğu Bluetooth 4.1 desteği ile güvenilir bağlantı ve mükemmel ses deneyimi sunan EP52, İngiliz CSR 8645 Bluetooth yongası ve Qualcomm aptX dijital ses algoritması kullanıyor. Bluetooth 4.1 desteği ile ayrıca güvenilir bağlantı ve mükemmel bir ses deneyimi sunuyor. Sizi yansıtacak özel tasarıma ve işlevselliğe sahip Meizu EP52 kulaklığa KDV dahil 249 TL’den ulaşılabilirsiniz.