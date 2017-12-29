Meizu M6s ortaya çıktı

Adem Özdoğan

Bu sızıntılar sayesinde telefonun özellikleri ve tasarımı hakkında çeşitli ortaya çıktı. Meizu’nun yeni telefonu bugün de TENAA’dan sertifika alırken görüldü.TENAA tarafından paylaşılan bilgiler sayesinde telefonun teknik özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. TENAA’da M172C model numarasıyla görülen telefon, 5.7 inç ekran ve 2930 mAh batarya ile geliyor. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel selfie kamerası yer alacağı söyleniyor.Meizu henüz yeni telefonu için resmi bir çıkış tarihi açıklamış değil. Ancak telefonun TENAA’dan geçmesi çıkış tarihinin oldukça yakın olduğunu gösteriyor.