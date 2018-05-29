Meizu M6T, 29 Mayıs’ta resmen tanıtılacak

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Meizu’nun bütçe dostu yeni bir telefon çıkarmaya hazırlandığı bir süredir konuşuluyor. Meizu M6T adını taşıyan telefonun 29 Mayıs’ta resmen tanıtılması bekleniyor. Telefonun tanıtımı için beklerken, M6T hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Daha önce gelen sızıntılar telefonun çift arka kameraya sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Telefonun tasarımı hakkında bilinenler de bundan ibaretti. Ancak bugün telefonun tasarımını gözler önüne seren yeni görüntüler sızdırıldı. Bu görüntülerde özellikle telefonun arka paneli net bir şekilde görülüyor.

Sızdırılan bu görüntüler, M6T’nin arka yüzünde alt alta yerleştirilmiş çift kamera olacağını doğruluyor. Ayrıca bu kameraların hemen altında bir parmak izi sensörü yer aldığı da görülüyor.

Telefonun teknik özellikleri arasında 5.6 inç ekran, 1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 13 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera, 8 megapiksel selfie kamerası ve 3230 mAh batarya bulunuyor.

Meizu yeni telefonunu üç farklı RAM ve depolama alanı seçeneği ile satışa sunacak. Bu seçenekler 2 RAM GB + 16 GB, 3 GB RAM + 32 GB ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olacak.