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Meizu X2 çok iddialı

Çok uzun süredir adından söz edilen ancak bir türlü ortaya çıkmayan Meizu X2, tekrar gündeme geldi. Meizu VP model hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Meizu X2 çok iddialı
2017 yazından bu yana ismi basında geçen fakat daha sonrasında ses seda çıkmayan amiral gemisi X2, geri döndü. Bir ara iptal olduğu bile düşünülen model hakkında konuşan Meizu VP, cihazın yolda olduğunu belirtti. Üstelik bununla da sınırlı kalmayıp, birtakım detaylar paylaştı.

Li Nan’ın açıklamalarına göre yeni model, Qualcomm’un en güçlü Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacak ve fiyatı 2999 CNY (yaklaşık 380 euro) olacak. Çıkış tarihi ise 2018’in sonları gibi gözüküyor.

Baştan beri orta seviye olacağını düşündüğümüz X2’nin tepe model olması bir plan değişikliği yapıldığı ihtimalini akıllara getiriyor. Bunun yanında kullanıcılar şimdiden modelde çerçevesiz ekran, çift kamera veya ikinci bir ekran olup olmayacağı sorularını sormaya başladılar. Tüm bu soruların yanıtları, muhtemelen tanıtıma kadar olan süre zarfı içerisinde basının elinde olacaktır.


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