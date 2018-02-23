Meizu X2 çok iddialı

Adem Özdoğan

2017 yazından bu yana ismi basında geçen fakat daha sonrasında ses seda çıkmayanX2, geri döndü. Bir ara iptal olduğu bile düşünülen model hakkında konuşan Meizu VP, cihazın yolda olduğunu belirtti. Üstelik bununla da sınırlı kalmayıp, birtakım detaylar paylaştı.Li Nan’ın açıklamalarına göre yeni model,en güçlüişlemcisinden gücünü alacak ve fiyatı 2999 CNY (yaklaşıkolacak. Çıkış tarihi isegibi gözüküyor.Baştan beri orta seviye olacağını düşündüğümüztepe model olması bir plan değişikliği yapıldığı ihtimalini akıllara getiriyor. Bunun yanında kullanıcılar şimdiden modeldeekran,veyabirolup olmayacağı sorularını sormaya başladılar. Tüm bu soruların yanıtları, muhtemelen tanıtıma kadar olan süre zarfı içerisinde basının elinde olacaktır.