Meizu X2 çok iddialı

2017 yazından bu yana ismi basında geçen fakat daha sonrasında ses seda çıkmayan amiral gemisi
X2, geri döndü. Bir ara iptal olduğu bile düşünülen model hakkında konuşan Meizu VP, cihazın yolda olduğunu belirtti. Üstelik bununla da sınırlı kalmayıp, birtakım detaylar paylaştı.
Li Nan’ın açıklamalarına göre yeni model, Qualcomm’un
en güçlü Snapdragon 845
işlemcisinden gücünü alacak ve fiyatı 2999 CNY (yaklaşık 380 euro)
olacak. Çıkış tarihi ise 2018’in sonları
gibi gözüküyor.
Baştan beri orta seviye olacağını düşündüğümüz X2’nin
tepe model olması bir plan değişikliği yapıldığı ihtimalini akıllara getiriyor. Bunun yanında kullanıcılar şimdiden modelde çerçevesiz
ekran, çift kamera
veya ikinci
bir ekran
olup olmayacağı sorularını sormaya başladılar. Tüm bu soruların yanıtları, muhtemelen tanıtıma kadar olan süre zarfı içerisinde basının elinde olacaktır.
Adem Özdoğan