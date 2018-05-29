Meke Gölü kurudu

Konya Karapınar’da bulunan ve ’dünyanın nazar boncuğu’ olarak bilinen Meke Gölü tamamen kurudu.

29 Mayıs 2018, Salı 06:33
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Gölün kuruma nedeni; yeraltı sularının tarımda bilinçsiz kullanımı ve kuraklık.



Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. dr. fetullah arık şu önemli uyarıyı yaptı: “Meke’nin yakınındaki akgöl’de, acıgöl’de, akşehir Gölü’nde, Eber Gölü’nde de aynı tehlike yaşanıyor. Çözüm; tek başına Meke’nin kurtarılması değil. Konya kapalı havzasının tamamında acil tedbirler alınmalı.”


Gölün eski hali


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