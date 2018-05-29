Meke Gölü kurudu

Gölün kuruma nedeni; yeraltı sularının tarımda bilinçsiz kullanımı ve kuraklık.









Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. dr. fetullah arık şu önemli uyarıyı yaptı: “Meke’nin yakınındaki akgöl’de, acıgöl’de, akşehir Gölü’nde, Eber Gölü’nde de aynı tehlike yaşanıyor. Çözüm; tek başına Meke’nin kurtarılması değil. Konya kapalı havzasının tamamında acil tedbirler alınmalı.”





Gölün eski hali



