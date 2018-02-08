Meksika'da başsız 5 ceset cenaze evinin önüne bırakıldı

Meksika'nın kuzeyinde Chihuahua eyaletinde başsız 5 cesedin bir cenaze evinin önüne bırakıldığı bildirildi

Meksika'da başsız 5 ceset cenaze evinin önüne bırakıldı
Chihuahua eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Guachochi kentinde cenaze evine gelen bir kamyonetten ilk olarak 2, bir kaç saat sonra da başka bir kamyonetten 3 başsız cesedin daha bırakıldığı belirtildi.

Cesetlerden 4'ünün kimliğinin belirlendiği bilgisini paylaşan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Guachochi kenti, Sinaloa, Durango ve Chihuahua eyaletlerinin kesiştiği ve "Altın Üçgen" olarak bilinen bölgede yer alıyor. Bölge, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının merkezlerinden biri olarak tanınıyor.


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