Meksika'da başsız 5 ceset cenaze evinin önüne bırakıldı

Chihuahua eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Guachochi kentinde cenaze evine gelen bir kamyonetten ilk olarak 2, bir kaç saat sonra da başka bir kamyonetten 3 başsız cesedin daha bırakıldığı belirtildi.
Cesetlerden 4'ünün kimliğinin belirlendiği bilgisini paylaşan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Guachochi kenti, Sinaloa, Durango ve Chihuahua eyaletlerinin kesiştiği ve "Altın Üçgen
" olarak bilinen bölgede yer alıyor. Bölge, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının merkezlerinden biri olarak tanınıyor.
Büşra Kamış