Meksika'da helikopter düştü: 13 ölü, 15 yaralı

Meksika'yı vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden askeri helikopter inmeye çalışırken araçların üzerine düştü

17 Şubat 2018, Cumartesi 19:59
Meksika'da helikopter düştü: 13 ölü, 15 yaralı
Meksika İçişleri Bakanı'nı ve Oaxaca Eyaleti Valisi'ni taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 12'si olay yerinde 2'si de kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 13 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Bakan ve vali, kazadan kurtuldu. 


 1 MİLYON EV VE İŞYERİ ELEKTRİKSİZ KALDI


Meksika'nın güney ve orta bölgelerini sarsan 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucu, başkent Mexico City ve ülkenin güney bölgesinde yaklaşık 1 milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı, en az 50 bina da hasar gördü.

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DHA


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