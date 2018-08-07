Meksika'da bir evde bulunan cesetlerde uyuşturucu çetesi bağlantısı

Meksika'da bir evde bulunan cesetlerde uyuşturucu çetesi bağlantısı Meksika'da hafta sonu bir evde bulunan cesetlerle ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.