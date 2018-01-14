Mel Gibson'a eski sevgilisi Oksana Grigorieva'dan şok suçlama!



HOLLYWOOD TARİHİNDEKİ EN PAHALI BOŞANMA

Can Hakman

The Blast'ın haberine göre Oscarlı oyuncu'un eski sevgilisi, usta oyuncuyu şiddet gördüğü ve post travmatik stres bozukluğu geçirdiği için mahkemeye verdi. 42 yaşındaki, mahkemeye sunduğu raporlarda bu hastalığını doktor belgeleriyle sundu.Mahkemede hastalığa bağlı olarak beyinde bir tümör başlangıcının da olduğu ve ilerleyen zamanlarda hastane masraflarının artacağı belirtildi., 2011 yılında 7 çocuğunun annesi 30 yıllık eşi'u,ile aldatarak boşanmış ve 850 milyon dolarlık servetinin yarısını eşine vermek zorunda kalmıştı.'in yönetmenişu anda 27 yaşındakiile beraber.