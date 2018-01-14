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Mel Gibson'a eski sevgilisi Oksana Grigorieva'dan şok suçlama!

Hollywood yıldızı Mel Gibson'ın eski sevgilisi Oksana Grigorieva ile başı dertte. Rus piyanist Oksana Grigorieva, Mel Gibson'un kendisine şiddet uygulaması yüzünden post travmatik stres bozukluğu yaşadığını ve buna bağlı olarak kendisine beyninde tümör başlangıcı teşhisi koyulduğunu açıkladı.

Mel Gibson'a eski sevgilisi Oksana Grigorieva'dan şok suçlama!
The Blast'ın haberine göre Oscarlı oyuncu Mel Gibson'un eski sevgilisi Oksana Grigorieva, usta oyuncuyu şiddet gördüğü ve post travmatik stres bozukluğu geçirdiği için mahkemeye verdi. 42 yaşındaki Oksana Grigorieva, mahkemeye sunduğu raporlarda bu hastalığını doktor belgeleriyle sundu.

Mahkemede hastalığa bağlı olarak beyinde bir tümör başlangıcının da olduğu ve ilerleyen zamanlarda hastane masraflarının artacağı belirtildi.


HOLLYWOOD TARİHİNDEKİ EN PAHALI BOŞANMA


Mel Gibson, 2011 yılında 7 çocuğunun annesi 30 yıllık eşi Robyn Moore'u, Oksana Grigorieva ile aldatarak boşanmış ve 850 milyon dolarlık servetinin yarısını eşine vermek zorunda kalmıştı.



Hacksaw Ridge'in yönetmeni Mel Gibson şu anda 27 yaşındaki Rosalind Ross ile beraber.


 
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