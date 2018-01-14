Mel Gibson'a eski sevgilisi Oksana Grigorieva'dan şok suçlama!

The Blast'ın haberine göre Oscarlı oyuncu Mel Gibson
'un eski sevgilisi Oksana Grigorieva
, usta oyuncuyu şiddet gördüğü ve post travmatik stres bozukluğu geçirdiği için mahkemeye verdi. 42 yaşındaki Oksana Grigorieva
, mahkemeye sunduğu raporlarda bu hastalığını doktor belgeleriyle sundu.
Mahkemede hastalığa bağlı olarak beyinde bir tümör başlangıcının da olduğu ve ilerleyen zamanlarda hastane masraflarının artacağı belirtildi.
Mel Gibson
HOLLYWOOD TARİHİNDEKİ EN PAHALI BOŞANMA
, 2011 yılında 7 çocuğunun annesi 30 yıllık eşi Robyn Moore
'u, Oksana Grigorieva
ile aldatarak boşanmış ve 850 milyon dolarlık servetinin yarısını eşine vermek zorunda kalmıştı.
Hacksaw Ridge
'in yönetmeni Mel Gibson
şu anda 27 yaşındaki Rosalind Ross
ile beraber.
Can Hakman