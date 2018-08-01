Mel Gibson ve Colin Farrell aynı filmde buluşuyor

Hollywood’un usta oyuncuları Mel Gibson ve Colin Farrell, yeni 2. Dünya Savaşı filmi War Pigs’te bir araya geliyor. Aksiyon gerilim türündeki filmde Farrell, Drex karakterini; Gibson ise bir papazı canlandıracak.

Tommy Wirkola’nın yöneteceği film, aralarından birini öldüren ve uyuşturucu paralarını çalan bir çete karşısında intikam almak isteyen iki eski askerin hikayesini anlatacak. Filmin çekim ve gösterim tarihiyle ilgili detaylar henüz bilinmiyor.

62 yaşındaki Avustralya asıllı aktör Gibson, Mad Max film serisi, Cehennem Silahı serisi ile hem rol aldığı hem de yönettiği, Oscar ve Altın Küre ödüllü Cesur Yürek filmleriyle tanınıyor.

42 yaşındaki İrlandalı aktör Farrell ise Azınlık Raporu, Büyük İskender, Kanun Namına ve Telefon Kulübesi filmleriyle büyük hayran kitlesi edindi.



