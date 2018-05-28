Melania Trump 15 gündür kayıp

BÖBREK AMELİYATI OLDU

Amerika Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania 2 hafta önce ameliyat olmuştu. Operasyonun iyi huylu böbrek tümörü yüzünden yapıldığı, First Lady’nin durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Melania Trump’ın 1 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti. Ancak Melania Trump’ın hâlâ görülmemesi ‘First Lady kayıp’ haberlerine yol açtı.

PORNO SKANDALI

Bunun üzerine Trump gazetecilere “Melania çok iyi durumda. Hatta şu an pencereden bize bakıyor” dedi. Ancak pencerede kimse yoktu. Bu hareket şüpheleri artırırken, ameliyatın kötü geçtiği ve First Lady’nin iyileşemediği ileri sürüldü. Başka bir iddiaya göre ise; Başkan Trump’ın geçen hafta, henüz 1 yıllık evliyken porno yıldızı Stephanie Clifford ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmesi yüzünden Melania Trump basından kaçıyor.



