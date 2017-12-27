Melania Trump emir verdi: Beyaz Saray'ın 200 yıllık ağacı kesilecek



'DIŞARDAN DESTEKLE AYAKTA DURUYOR'

'TRUMP HELİKOPTERLE İNDİĞİNDE'

20 DOLARIN ARKA YÜZÜNDE

Nazlı Erdol

1828 yılında eski başkanlardantarafından dikilen'ın tanınmış sakinlerinden. Namı diğer 'Jackson Manolyası', hemen hemen Beyaz Saray varolduğundan beri Güney Bahçesi'nin ayrılmaz bir parçası. Ama artık 189 yıldır kök saldığı yerden kesilmesine karar verildiği belirtildi. Hem de first lady'ın emriyle…'in bunun üzerine yaptığı özel yayına göre 'Jackson Manolyası', uzun zamandır tek başına ayakta duramıyor, devrilmemesi için dışardan destekleniyor. Sıradan bir ağaç olsaydı uzun zaman önce sökülüp götürülürdü. Tarihi bir ağaç olduğundan kurtarmak için bugüne dek elden gelen her şey yapıldı.CNN'in 'başka çaresi yok mu' sorusu üzerine Beyaz Saray çalışanları ağacın ayakta kalması için umut kalmadığını savunup Başkan'ın helikopteri iniş yaptığında çıkan rüzgarla devrilmesinden korktuklarını anlattı. Bu bilgiler ışığında Melania Trump'ın ağacın gövdesinin iki parçaya ayrıldığı yerden kısmen kesilmesine karar verdiği belirtildi. Trump taraftarlarına göre aynı yere 'Jackson Manolyası'ndan yetiştirilen bir fide dikilecek. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.Ancaksadece tarihi değil, aynı zamanda ikonik bir ağacı kaybedecek. Eski başkanlardan Andrew Jackson, 1828 yılında seçildikten birkaç gün sonra eşi Rachel'in ölmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Beyaz Saray'a bir dul olarak taşınan Jackson, bahçeye eşinin memleketi Tennessee'nin Hermitage kentinden eşinin çok sevdiği bir manolya fidanı getirterek dikti. 1828'den beri Beyaz Saray ile özdeşleşen ağaç bu nedenle 'Jackson Manolyası' adıyla anılıyor. 1998'e dek basılan eski 20 dolarların arka yüzünde bile yer alan 'Jackson Manolyası'nın gölgesinde fotoğraf çektirmemiş ABD Başkanı neredeyse yok.